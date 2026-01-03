ギャンブル大好き芸人の真骨頂だ！ 前回大会からの成長著しい人気芸人がポーカーで見せた“渾身ブラフ”に視聴者が沸いた。【映像】手がブルブル…人気芸人“鬼気迫る表情”でブラフ成功各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第3回が12月27日に放送。前回大会で惜し