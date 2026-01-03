元ロッテ捕手の里崎智也氏（49）が、元バレーボール女子日本代表の大友愛さん（43）とYouTube「白鶴酒造公式チャンネル」に出演。今の若い選手に足りないモノを指摘した。長女の秋本美空（18＝ドレスナーSC）が親子2代で日本代表に選ばれた大友さんから「今の若い選手に足りないこと」を聞かれた。里崎氏は「気合いと根性」と即答。「今の選手はうまいけど体力が著しくない。だから続けられない」と説明した。大友さんも「