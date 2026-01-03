女優寺島しのぶ（53）が3日放送のMBSテレビの特番「東野幸治＆寺島しのぶのR−50人生でやらないと後悔するコト！」（関西ローカル）に出演。語学習得の意外な「動機」を明かした。寺島は07年にフランス人アートディレクターのローラン・グナシア氏と結婚。いまでは英語やフランス語でコミュニケーションを取っているが、寺島が「一目惚れ」し、付き合い出した当初は「本当に語学でダメで、いっさい英語もダメだったし、誘い方も分