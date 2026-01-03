「川崎マイラーズ・Ｓ３」（３日、川崎）天国のセイジへ届け！単勝１・６倍と断然人気を集めたアランバローズが、鮮やかな逃走劇で新春一番星。２着に１０番人気のハイエストエンドが入り、上位２頭に「第２９回京成盃グランドマイラーズ・Ｓ１」（３月３１日・船橋）への優先出走権が与えられた。２番人気のゴールドレガシーが追い込んで３着となった。問答無用の逃げ。自分の競馬に徹したアランバローズが９馬身差の圧勝劇