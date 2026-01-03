年末年始をふるさとで過ごした人たちのUターンラッシュがピークを迎えています。 JR長崎駅にはキャリーケースやお土産を手にした人の姿が多く見られました。 （福岡へ） 「だんだんと兄弟も年を取ってきているのもあって、仕事でこういう感じと話ができたのもいい思い出になった」 （母） 「大人になってきたなというので嬉しさもあるがさみしさもある。一歩一歩進んでいって幸せに生きていってくれ