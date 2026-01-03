新日本プロレスは3日、都内で「WRESTLEKINGDOM20in東京ドーム棚橋弘至引退」の前日公開会見を行った。NEVER無差別級タイトル戦の調印式が行われ、王者のEVILと挑戦者のウルフアロンが出席。デビュー戦のウルフは「半年間プロレスの練習をしてきた。あすデビューします。この半年間の準備をしてきたものとこれまでの競技で培ってきたもの全てを合わせ、必ずEVILを倒します」と意気込む。王者は「おいウルフよ、わざわ