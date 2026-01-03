アメリカのトランプ大統領は、SNSへの投稿で、ベネズエラとマドゥロ大統領に対する大規模な攻撃を成功させたと発表しました。「マドゥロ大統領は妻とともに拘束され、ベネズエラ国外へ移送された」としています。また、現地時間の3日午前11時、日本時間4日午前1時から記者会見すると明らかにしました。