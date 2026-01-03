セレッソ大阪は3日、U−22日本代表DF〓橋仁胡がアルメレ・シティFC（オランダ2部）へ期限付き移籍することを発表した。契約期間が2026年6月30日までとなる。現在20歳の〓橋は、日本人の母親とアルゼンチン人の父親の間に生まれ、スペインで育った。2019年からバルセロナの下部組織に入団すると、2024年までプレー。その後、2024年夏からはセレッソ大阪に加入し、今シーズンは公式戦23試合に出場した。レンタル移籍決定に際し