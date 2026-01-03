メ～テレ（名古屋テレビ） 高騰が続く金の製品が一堂に会する展示会が名古屋のデパートで始まりました。 名古屋・栄の松坂屋名古屋店で3日から始まったのは「大黄金展」です。 メジャーリーグ・ドジャースの大谷翔平選手の黄金像が東海地方に初めて登場しました。 大きさ約1.9メートルの等身大で、使用された金箔は1550枚にのぼります。 2年連続で50本塁打以上を達成したことなどに