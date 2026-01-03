メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県紀北町で、無病息災などを祈る新年の伝統的な餅つきが、コロナ禍以降、6年ぶりに行われました。 紀北町船津の永泉寺で行われた「よその餅」は、はやり病から住民を守ろうと江戸時代初期に始まった正月行事です。 新型コロナの影響で2020年を最後に中止となっていましたが、3日に6年ぶりに再開し、白装束や法被姿の人たちが石臼を囲みながら掛け声とともに細長い杵で餅をこねていきま