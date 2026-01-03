1年の無病息災を願って食べる「春の七草」の出荷が、愛知県豊田市で始まりました。 【写真を見る】「春の七草」出荷はじまる 1月7日朝に“おかゆ”に入れて食べ無病息災を祈る 愛知･豊田市 春の七草は1月7日の朝におかゆに入れて食べると、この一年、病気にならずに長生きをすると言われています。 JAあいち豊田の松平営農センターでは、地元の4軒の農家が生産した新鮮なセリやナズナなどの七草を、職員ら約40人が一つ一