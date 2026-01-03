FEMMUEの人気スキンケア「ルミエールライン」から、透明感1を引き出す新処方のシートマスク「ルミエール ヴァイタルマスク」がリニューアル登場。ビタミンC誘導体2やナイアシンアミドなどの美容成分を贅沢に取り入れ、キメ・角質ケアまでマルチにアプローチ。薄さと密着性を高めたハイドラドライバイオセルロースシートを採用し、肌にぴたっと寄り添う使用感が魅力です。32mL×6枚入り