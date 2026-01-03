高市首相は３日、箱根駅伝で２度目の３連覇を果たした青山学院大に祝意を表明した。自身のＸ（旧ツイッター）で、「特に往路の逆転劇は圧巻だった。まさに底力の勝利だった」と書き込んだ。他校の奮闘にもねぎらいの言葉をかけ、「全ての方々の思いが詰まった襷（たすき）を胸に、懸命に諦めずに走り抜く姿を見て、私自身も体の芯から奮い立つ思いを覚えた」と投稿。自身の政権運営を重ね合わせ、「次代を担う世代の皆様に、必