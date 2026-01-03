2年連続6度目の優勝を果たし、記念写真に納まるパナソニックの選手ら＝東京ドームアメリカンフットボールの日本選手権「ライスボウル」は3日、東京ドームで行われ、パナソニックがオービックに9―7で競り勝ち、2年連続6度目の優勝を果たした。5年連続の出場となったパナソニックはTDこそ奪えなかったが、守備陣が奮闘して後半は得点を許さなかった。6―7で迎えた第4クオーターに、キッカーの佐伯が3本目のFGを決めて逆転した。