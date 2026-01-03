お笑いコンビ、U字工事の福田薫（47）と益子卓郎（47）が、3日放送のフジテレビ系「はやく起きた朝は…2026新春SP」（午前6時）に出演。益子の早起きぶりが明かされた。スタジオでタレント磯野貴理子（61）、女優の森尾由美（59）、タレント松居直美（57）がトーク。U字工事の2人は、磯野が米作りをする栃木の田んぼ「きり田んぼ」などでのロケのVTRで出演した。栃木市のカフェでのトークで、磯野から「2人の不平不満やグチがあっ