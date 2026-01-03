マニュアルミッションを楽しめるアンダーボーンモデルスズキのインドネシア法人は、2025年11月8日にアンダーボーンスポーツモデル「Satria」シリーズの新型として、「サトリアPRO」および「サトリアF150」を発表しました。今回のモデルチェンジでは、デザインが刷新されたほか、ライディングの快適性を向上させるための新技術が導入されています。どのような進化を遂げたのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがスズキ「