柏レイソルは１月３日、川崎フロンターレから山内日向汰が完全移籍で加入すると発表した。小学生から川崎のアカデミーで育った山内は、桐蔭横浜大を卒業後の2024年に川崎に加入。１年目はリーグ戦16試合に出場も、２年目となる25シーズンは３試合にとどまり、７月にJ２のベガルタ仙台へ期限付き移籍。リーグ戦８試合で２ゴールをマークしていた。24歳のMFは、新天地となる柏の公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした