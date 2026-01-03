現地１月３日に開催されるプレミアリーグ第20節で、三笘薫を擁する14位のブライトンがホームで19位のバーンリーと対戦する。この一戦に向けた記者会見に出席したブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督が、三笘の先発出場の可能性を示唆した。28歳の日本人MFは９月末に足首を痛めて長期離脱していたなか、12月13日のリバプール戦で約２か月半ぶりに戦列復帰。しかし27日のアーセナル戦では体調不良のため、再びメンバー