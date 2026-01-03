◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）箱根駅伝の復路が行われ、立大は最下位の20位に終わった。55年ぶりに復活出場した第99回大会から18位、14位、13位と順位を上げていたが、往路20位のつまずきから立て直せなかった。9区から最終10区への鶴見中継所では、トップの青学大が通過から20分が経過し、無念の繰り上げスタート。「江戸むらさき」のたすきが途絶