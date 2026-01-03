「プロレス・新日本」（４日、東京ドーム）新日本は３日、都内で前日会見を開催した。４日の東京ドーム大会でプロレスデビューする東京五輪男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（２９）は、いきなりＮＥＶＥＲ無差別級王座のベルトを掛けて極悪レスラーのＥＶＩＬと対戦するが、王者から負けた場合は丸刈りと柔道着禁止を理不尽に要求され、「やります」と受け入れた。さらに、ＥＶＩＬの急襲を受けてシャツを破られる