「くりぃむナントカ」「やじうまテレビ！」などを担当し、２０２１年末でテレビ朝日を退社した元アナウンサーの大木優紀さん（４５）が４１歳だった２２年１月からスタートアップ企業「令和トラベル」に転職。その後子会社に出向となり、昨年１０月から、小６の長女（１２）、小４の長男（１０）、夫とともに家族でハワイに移住している。１月１日（日本時間）、インスタグラムを更新し、新年のあいさつに続けて「思い通りにい