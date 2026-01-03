元プロ野球選手で野球解説者の内川聖一氏が、YouTubeチャンネル『名球会チャンネル』で12月5日に公開された動画に出演。ソフトバンクの近藤健介と柳町達について語った。内川聖一氏○柳町達が「来年からも期待できる」理由ニッポン放送の煙山光紀アナウンサーから「今の現役選手で、このバッターはヒット打つのうまいなとか左右関係なく、もしいましたら」と聞かれ、内川氏は「技術の向上という部分で言うと……」と前置きした上で