ＦＡ市場の目玉の一人、コディ・ベリンジャー外野手（３０）とヤンキースの再契約交渉が難航している。そんな中、スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のバスター・オルニー記者は交渉が行き詰まっている原因を明かした。地元紙「ニューヨーク・タイムズ」でヤンキース番を務めるなど記者歴３６年を誇る同氏は２日（日本時間３日）、カナダのＴＳＮラジオ番組「ＦｉｒｓｔＵｐ」に出演。ヤンキースとベリンジャーの交渉について「間違