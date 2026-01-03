秋田朝日放送 男鹿水族館ＧＡＯでは秋田に帰省した家族連れなどが 正月らしいイベントを楽しんでいました。 男鹿市の男鹿水族館ＧＡＯには多くの帰省客が訪れていて、 先月３０日から３日までにおよそ１５００人が来場しました。 三が日最終日のきょうは正月らしい催しが企画され、 タコの墨を使った書初め体験や水族館の生き物を紹介する 巨大カルタを使用したカルタ大会などが行われました。 ホッキョクグマのモモ