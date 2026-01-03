秋田朝日放送 最大で９連休となった年末年始の休みも４日が最終日。 故郷・秋田で過ごした人のＵターンがピークを迎えています。 ＪＲ秋田駅は年末年始を過ごした人で朝から混雑しました。 改札口では大きな荷物を抱え、 久しぶりに再会した家族などとの別れを惜しむ人たちの姿が見られました。 ＪＲ東日本秋田支社によりますとＵターンのピークはあすにかけてで、 東京行きの秋田新幹線は終