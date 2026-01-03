正月休みのUターンラッシュがピークを迎え、県内では3日午前からふるさとや旅行先から戻る人で混雑がみられました。JR東海によりますと新幹線では3日がUターンラッシュのピークとなっていて、上りでは多くの列車で指定席が満席となる中静岡駅では見送る人や帰路に就く人で混雑がみられました。（新幹線利用者）「天気が良くておばあちゃんに会えて良かったです。バンクーバーは雨なので晴れた