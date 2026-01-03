■全国の4日（日）の天気日本付近は西高東低の気圧配置が続くでしょう。日本海側は雲が多く、北陸や北日本では雪や雨が降りそうです。雷を伴ったりふぶいたりする所もありそうです。車の運転などはご注意ください。太平洋側は晴れる所が多く、空気が乾燥するでしょう。火の取り扱いに注意が必要です。朝の最低気温は、西日本でも0℃くらいまで下がる所があるでしょう。日中の気温は、西・東日本で3日よりやや高く、全国的に、ほぼ