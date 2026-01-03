宇宙企業SpaceX（スペースX）は日本時間2026年1月3日、バンデンバーグ宇宙軍基地から「Falcon 9（ファルコン9）」ロケットを打ち上げ、イタリアの地球観測衛星「CSG-3」を所定の軌道へ投入しました。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Falcon 9（CSG-3）ロケット：Falcon 9 Block 5打ち上げ日時：日本時間 2026年1月3日 11時09分発射場：バンデンバーグ宇宙軍基地（アメリカ）ペイロード：CSG-3（COSMO-SkyMed