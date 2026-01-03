「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）青学大の原晋監督は今大会の黒田朝日（４年）の活躍について「アルバトロスですよ」とゴルフのパー５を２打で終えるダブルイーグルとも言われるスーパープレーに例えた。今大会は往路１区で出遅れる誤算。それでもチーム全員で盛り返し、５区山上りで起用した黒田が、従来の記録を２分も短縮する驚異的な区間新記録をたたき出し、大逆転で往路優勝を果たした。この戦