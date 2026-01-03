アメリカンフットボール・日本選手権第７９回ライスボウル（３日・東京ドーム＝読売新聞社後援）――パナソニックが９―７でオービックを破り、２年連続６度目のライスボウル制覇を果たした。パナソニックはチーム初の連覇。パナソニックは第４クオーターにフィールドゴールで逆転。オービックは試合終盤に相手陣深くに攻め込んだが、最後にインターセプトを喫した。