2025年の日経平均株価は、4月に3万円近くまで値下がりした後、上昇基調に転じ、10月には初めて5万円を突破して5万2000円を超える水準をつけ、記録的な値幅を見せた。年末の終値は、前年末から1万円以上値上がりし節目の5万円台を維持した。アメリカ・トランプ政権の関税政策が大きく影響した年前半に対し、後半はAI需要をめぐる強気の見方が株価を押し上げたほか、高市首相就任に伴う積極財政への期待も相場を支えた。円相場は、20