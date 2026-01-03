1月3日にハピネスアリーナで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第18節が行われ、長崎ヴェルカが横浜ビー・コルセアーズと対戦した。 リーグ最高25勝3敗の成績で西地区首位を走る長崎は、2点ビハインドの第1クォーター開始2分2秒からスタンリー・ジョンソンとジャレル・ブラントリーの2人で10－0のラン。松本健児リオンや馬場雄大、川真田紘也とい