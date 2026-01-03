松本山雅FCは3日、阪南大DFリ・トビンがJ2・J3百年構想リーグより加入することが内定したと発表した。リ・トビンはクラブを通じ、「このたび、2026シーズンより松本山雅FCへの加入が内定しました、阪南大学のリトビンです。伝統ある松本山雅FCの一員として、プロサッカー選手のキャリアをスタートできること大変嬉しく、誇りに思います。今まで支えてくれた家族、自分を育ててくれた指導者の方々、そして出会った最高の仲間の