元バレーボール女子日本代表の大友愛さん（43）が、里崎智也氏（49）が司会を務めるYouTube「白鶴酒造公式チャンネル」に出演。現役時代に日本代表の価値を厳しく教え込まれた先輩の名前を明かした。アテネ五輪に向けての日本代表のロシア合宿メンバーに選ばれたが、ビデオ係を命じられて“ブチっ”。「何でロシアまで来てビデオ撮ってるんだろう？」と代表から途中で離脱。帰国してしまった。その後、柳本晶一代表監督に再