お笑いタレントの東野幸治（58）が3日放送のMBSテレビ特番「東野幸治＆寺島しのぶのR−50人生でやらないと後悔するコト！」（関西ローカル）に出演。移住先の第1候補を明かした。50歳を過ぎて移住を考えるようになったという東野は「いま東京に住んでいるけど、大阪、東京、いまは新潟なのよ」と話し、移住先の最有力が新潟であることについて「60歳を過ぎたら、1年ぐらい移住したいと思っている。いろいろなローカル局を回ったと