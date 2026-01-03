戦場カメラマン・渡部陽一氏、俳優・中島裕翔が、3日放送のフジテレビ系『BABA抜き最弱王決定戦2026新春SP』（後6：00）に出演。「絶景！鉄道写真部」に登場した。【写真】ベッドにもたれ、アンニュイな表情を浮かべる中島裕翔「絶景！鉄道写真部」では、鉄道好きとカメラ好きがタッグを組み京都市を走る嵐電を撮影。嵐電ユーザー165人に投票してもらい、ベストトレインフォトを決定することに。過去2回、スタジオで見守るだけ