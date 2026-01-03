俳優の竹内將人（31）が3日、インスタグラムを更新。結婚を発表した。竹内は「新年のご挨拶とご報告新年あけましておめでとうございます。皆様にとって、健やかで実り多き一年となりますよう心よりお祈り申し上げます」とあいさつし「私事ではございますが、このたび竹内將人は、かねてよりお付き合いしてまいりました一般の方と結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と報告した。続けて「これまで舞台に立ち続けてこられ