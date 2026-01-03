TOKIO元メンバーの松岡昌宏が代表取締役を務める「株式会社MMsun」が、1日に公式インスタグラムを初投稿。松岡をはじめとした所属アーティストの写真と共に、新年のあいさつを行った。【別カット】『虎に翼』にも出演していた所属俳優松岡は2025年末、ラジオ番組の中でSTARTO ENTERTAINMENTとのエージェント契約終了を発表。自身が代表を務める株式会社MMsunを新たに設立し、公式インスタグラムで2026年の幕開けに合わせ「株式