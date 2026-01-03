KIRITOとLM.Cによる初のツーマンライブ＜SPECIAL VERSUS LIVE 「CONTACT」 KIRITO vs LM.C＞が4月4日、東京・Kanadevia Hall (TOKYO DOME CITY HALL)で開催されることが発表となった。ご存知のようにKIRITOとLM.CのAijiはPIERROTのメンバーであり、1994年に結成、2006年4月12日に解散した。その後キリト(KIRITO / Vo)は、KOHTA(B)とTAKEO(Dr)と共にAngeloを結成。アイジ(Aiji / G)はmaya(Vo)とLM.Cを始動させた。なおキリトは2022