年末年始を信州で過ごした人たちのUターンが3日にピークとなり、交通機関は混雑しています。Uターンのピークを迎えた午後2時ごろのJR長野駅の新幹線改札口です。大きな荷物を手に東京方面へと向かう家族などを見送る人の姿が多く見られました。東京へ「おばあちゃんの家に遊びに行きました。楽しかった」神奈川へ 「プールに行って枕投げしてゲームした」 孫を見送りにきた長野市民「大きくな