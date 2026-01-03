高知市のデパートは1月3日が初売り。人気の福袋を買い求める人で開店前から長い列ができました。高知市の高知大丸は1月3日が初売りで、午前9時半の開店前から約1000人が長い列を作りました。来店客のお目当ては人気商品を詰め合わせたお買い得な福袋です。高知大丸では食品や衣料品など1000円程度のものから税込み55万円の振袖のセットまで約3500点が用意され、人気を集めていました。売り場はレジ待ちの長い行列で混雑し、2