バレーボールの大同生命SVリーグは3日、Asueアリーナ大阪などで行われ、男子はサントリーが東京GBに3―2で競り勝って16勝目（1敗）を挙げた。大阪BがJ愛知に3―0で快勝して14勝3敗とした。女子は大阪Mが姫路を3―2で下し、ともに14勝7敗とした。群馬はAstemoに2―3で敗れ、13勝8敗となった。