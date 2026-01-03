能登半島地震から2年を迎えた氷見市の姿地区できょう、新年に合わせた総会が開かれ、地震の被災後も地区に残る住民たちが親交を深めました。石川との県境に近い、氷見市北部の姿地区で開かれた総会には、地区に住んでいる住民およそ30人が参加しました。姿地区は、2年前の能登半島地震で被災し、57世帯住んでいたうち、3割の17世帯が集落を離れています。地区には、住宅を解体した跡のさら地が、いたるところに広がっています。地