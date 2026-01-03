あまりの悔しさに言葉も出ない。小籔千豊が喫した痛恨の取りこぼしとも言える事態に、悔しさを露わにするシーンがあった。【映像】小籔、ショックのあまり“緊急停止”してしまう各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第3回が12月27日に放送。予選テーブルBで登場し