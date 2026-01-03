3日午後、新潟県長岡市で住宅1棟を焼く火事があり、焼け跡から男性の遺体が見つかりました。住人の75歳男性と連絡が取れていません。 3日午後1時すぎ、長岡市宮原2丁目の住民から消防に「近所の家の窓から火が見える」「煙が見える」「1階東側から火が見える」など複数の通報がありました。現場は2階建ての一般住宅で、消火活動により午後2時50分に鎮火しましたが、建物は全焼し、焼け跡から男性1人の遺体が見つかりました。