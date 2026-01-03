大みそかに茨城県水戸市で、ネイリストの女性が殺害された事件で、司法解剖の結果、死因は頭を強くたたかれたことと首の刺し傷による外傷性ショックであることがわかりました。この事件は先月31日の午後7時すぎ、水戸市のアパートの玄関で、ネイリストの小松本遥さんが首から血を流して倒れているのを帰宅した夫が見つけ、その後、死亡が確認されたものです。警察は、殺人事件と断定し捜査を進めています。警察は3日、司法解剖の結