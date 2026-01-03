女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが3日までに更新され、出演者らのオフショットを公開した。 同番組は「放送中に出せなかった蔵出しオフショットをお届け！Beer探しの撮影の合間に「サワー！」と言いながら撮らせて頂きました」とコメントし、女優の円井わんを中心に郄石やヘブン役の英国出身俳優トミー