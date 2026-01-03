訪日スキー客らが訪れる新潟県湯沢町の湯沢高原スキー場＝2025年12月国内で営業しているスキー場の数が1999年の698カ所をピークに減少し、2025年は4割減となる過去最少の417カ所となったことが3日、集計している日本鋼索交通協会への取材で分かった。協会はインバウンド（訪日客）需要が堅調な一方、温暖化による雪不足や施設の経年劣化に伴う費用増、国内客の減少が影響したと指摘。各地で魅力向上の取り組みが続く。協会によ