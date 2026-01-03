鳩山由紀夫元首相が３日、Ｘを更新し、ベネズエラ空爆に踏み切ったトランプ米大統領を批判した。ベネズエラ政府はこの日、首都カラカスや複数エリアで爆発があったことを報告し、米国による攻撃だと非難した。鳩山氏は「ウクライナ戦争が未だ終焉せず、ガザでは雪混じりの雨で子どもたちは凍死と餓死と爆死に晒されている中、トランプ大統領はベネズエラの首都カラカスを軍事攻撃した。麻薬密輸組織対策としても殺人行為が許