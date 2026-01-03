スターダム３日の新宿大会で、ゴッデス王者「ＢＭＩ２０００」の刀羅ナツコ（３４）＆琉悪夏（２１）が乱入し、メインの３ＷＡＹタッグバトルが同王座の挑戦者決定戦に急きょ変更された。「極悪軍団Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ（ヘイト）」の２人は、この日の第２試合に出場。メインではＡＺＭ＆天咲光由、葉月＆コグマ、Ｓａｒｅｅｅ＆叶ミクによる巴戦が組まれていた。その試合前にＢＭＩ２０００が乱入すると、琉悪夏がマイクを持ち「新